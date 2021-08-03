ЛДПР предложит в три раза увеличить размер социального налогового вычета

Депутаты ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета. Документ опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

«Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета — с нынешних 120 до 360 тыс. рублей», — написал Нилов.

Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в Налоговый кодекс — эта предельная сумма была установлена более десяти лет назад и с тех пор ни разу не менялась.

«В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%», — отмечается в пояснительной записке.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически понесенных расходов, но ограничены в целом суммой в 120 тыс. рублей.

К социальным налоговым вычетам относятся суммы, уплаченные работником на обучение и лечение — собственное и близких родственников, на благотворительность, на прохождение независимой оценки своей профессиональной квалификации, на пенсионные взносы в НПФ — в пользу себя, родителей и близких родственников, а также на дополнительные страховые взносы на свою накопительную пенсию.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах.