Кудрин рассказал, как снизить бедность в России в два раза

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что правительство работает над мерами соцподдержки, которые могли бы снизить уровень бедности как минимум вдвое.

Он напомнил, что к бедным в России в 2020 году можно было отнести 12,1% населения — то есть более 17 млн человек, где большинство — семьи с детьми. Для решения проблемы были анонсированы, в частности, адресные выплаты таким семьям.

«Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам... Это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза. С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина («имущественная обеспеченность»), то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — заявил Кудрин в интервью РБК.

Он уточнил, что Счетная палата выступает за «постоянные меры по борьбе с бедностью».

При этом, Кудрин не стал раскрывать подробностей готовящихся нововведений, сказав лишь, что «у правительства есть своя модель, и она вполне разумная».

С 1 августа в России единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка уже получили родители 17,4 млн детей в возрасте от шести до 18 лет. Изначально перечислять выплаты правительство намеревалось с 16 августа. Однако президент Владимир Путин поручил начать перечислять средства раньше — «чтобы люди могли не спеша подготовиться к 1 сентября». Общая сумма денег, выделенных из бюджета на выплаты, составляет 204 млрд рублей.