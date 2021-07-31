«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту газа с «Газпромом», а не ФРГ

Киев считает неуместным вести переговоры по транзиту газа через Украину после 2024 года. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает ТАСС.

«К сожалению, переговоров [с Россией] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с «Газпромом» тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с «Газпромом»», — подчеркнул глава «Нафтогаз Украины».

При этом, по его словам, Киев хочет параллельно общаться с европейскими компаниями, так как заинтересован в том, чтобы предприятия ЕС, «а не только «Газпром», бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас».

Ранее глава Оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон допустил полное прекращение Россией транзита газа через страну в будущем. В то же время политолог Дмитрий Корнейчук предположил, что Украине придется «чуть ли не коленях» договариваться с Москвой о продолжении транзита, чтобы поддерживаться у себя газоснабжение.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России. Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Впоследствии депутат Европарламента от Бельгии Филип де Ман заявил, что условия данного соглашения являются «далекоидущими уступками» в пользу Соединенных Штатов и обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какого мнения она придерживается «относительно вмешательства администрации Байдена в энергоснабжение ЕС».