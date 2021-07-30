Банк России ужесточит выдачу необеспеченных потребительских кредитов

Центральный Банк России планирует ужесточить регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам. Изменения вступят в силу осенью, с 1 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года», — пояснили в ЦБ.

В результате ужесточат условия, касающиеся регулирования по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита. Также нововведения коснутся кредитов, выдаваемых россиянам с уже высокой нагрузкой по долгам.

Корректировка правил, как пояснили в Банке России, обосновывается сохранением тенденции к ускоренному росту задолженности в данном сегменте. В частности, в мае долги соотечественников по необеспеченным кредитам увеличились на 2,2%. При этом в июне рост составил 2%.

В ЦБ обратили внимание, что самые высокие темпы роста кредитования фиксируются у крупных универсальных банков.

Ранее сообщалось, что ставка по ипотеке упала до исторического минимума. Средняя ставка по ипотеке стабильно снижается с апреля 2019 года, тогда она составляла 10,56% годовых.