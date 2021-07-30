Ставка по ипотеке упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в июне сократилась на 0,23 процентного пункта — до исторического минимума в 7,07% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального Банка России.

Отмечается, что это минимальный показатель за все время публикации данных, начиная с января 2018 года. Средняя ставка по ипотеке стабильно снижается с апреля 2019 года, тогда она составляла 10,56% годовых, при этом с июля 2020 года показатель колебался в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

При этом средний срок по ипотеке вырос на 3,5 месяца — до максимальных 243,9 месяца, или 20,3 года. С октября 2020 года фиксируется устойчивый рост этого показателя, тогда он равнялся 219,7 месяца, а в конце года повысился до 225,1 месяца.

23 июля Банк России поднял ключевую ставку сразу с 5,5% до 6,5%. Это максимальное повышение с декабря 2014 года: тогда ставка выросла с 10,5% до 17%. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что на этом фоне «придется попрощаться с дешевой ипотекой».

Позднее сообщалось, что ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотеки.