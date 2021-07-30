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В России стали больше платить по просроченным долгам

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В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассказали, что средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга среди россиян вырос на 5% за последний год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга сейчас находится в пределах 7 тысяч рублей и имеет тенденцию к постоянному росту. Так, например, за год этот показатель вырос на 5%, за вторую половину 2019 - первую половину 2020 годов - на 10%», — отметили в ассоциации.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев подчеркнул, что показатель среднего платежа по долгу во многом отражает уровень платежеспособности россиян.

Гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Фёдор Вахата считает, что несмотря на это, граждане стали более дисциплинировано погашать долги.

Он отметил, что это связано с тем, что в должники попали люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии, исправно платившие по кредитам до этого.

Ранее «Газете.Ru» рассказали, что средняя сумма кредита, который россияне берут на отпуск этим летом составляет 500 тыс рублей.

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