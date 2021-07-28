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Эрдоган: Турция планирует начать добычу газа в Черном море к 2022 году

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что Турция планирует начать добычу газа в Черном море к 2022 году.

«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость», — заявил Эрдоган.

Ранее Турция обнаружила новое крупное газовое месторождение в своих территориальных водах.

По словам президента Эрдогана, теперь объем найденных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд куб м.

В октябре 2020 года стало известно, что Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море. По словам президента Эрдогана, страна намерена начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

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