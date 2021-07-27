«Газпром» снова не стал увеличивать транзит газа через Украину

Компания «Газпром» не стала бронировать на август текущего года дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

Всего на аукционе 27 июля предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 млн кубометров газа в сутки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции «Газпрома» по транзиту газа через Украину.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 по новым контрактам. Также глава «Газпрома» отметил, что сохранение транзита газа напрямую зависит от «экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.