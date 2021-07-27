Сбербанк обнаружил новый способ кражи через мессенджеры

Одним из новых способов кражи денег стали розыгрыши призов в социальных сетях и мессенджерах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сбербанк.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — рассказали в Сбербанке.

Призы, которые предлагают за «победу» в конкурсе, которые размещены в конкурсе, могут быть от $10 до $5000 долларов, после чего участника пересылают в чат с «администратором», где написанная мошенниками программа-бот сообщает, что участник якобы победил еще в пяти розыгрышах.

Однако, для получения приза, бот попросит «победителя» перевести деньги для конвертации его выигрыша из долларов в рубли, так как того требует российское законодательство. Часто, кроме перевода, бот просит «победителя» сообщить данные карты, на которую нужно переводить выигрыш, что приводит к полной утере денег на этой карте.

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