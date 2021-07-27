Россиян могут обязать информировать о стоимости ЖКУ при продаже жилья

Минэкономразвития предлагает обязать указывать класс энергоэффективности жилья и общественных зданий при продаже или сдаче в аренду, пишут «Известия» со ссылкой на проект ведомства.

По данным газеты, документ находится на рассмотрении в правительстве. В числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. Авторы считают, что принятие проекта позволит узнать о размерах возможной экономии на ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта.

Уточняется, что к следующему году запланирована разработка законопроекта о компенсации расходов льготников на оплату ЖКУ, в случае если в доме были проведены работы по повышению энергоэффективности.

В Минстрое газете сообщили, что были определены правила, содержащие набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло считаться энергоэффективным. Там добавили, что за определение класса энергоэффективности здания не предусматривается дополнительных финансовых сборов.

По данным экспертов, опрошенных изданием, сейчас почти 70% многоквартирных домов относятся к невысоким классам энергоэффективности. Расходы на теплоснабжение в зданиях различных классов — даже не самых низких и самых высоких — могут отличаться на значение до 40%. Итоговая сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, привычек жильцов в быту.

Ранее сообщалось, что долги россиян перед компаниями ЖКХ оказались рекордными за всю пандемию.