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В России могут временно запретить экспорт бензина

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Минэнерго России в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

«Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз», — отметил замминистра.

По его словам, в ведомстве готовы вносить временный запрет «с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены». Решение будет выноситься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами.

Сорокин считает, что ситуацию на рынке необходимо регулировать рыночным способом: при помощи демпферного механизма (суть которого в том, что если экспортная цена бензина выше внутрироссийской, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены по России - прим. ред.) и наполнения внутреннего рынка.

«Это не должно делаться в ущерб компаниям, мы должны долгосрочную предсказуемость создавать», — подчеркнул Сорокин.

В то же время, он пока не видит необходимости заключать топливные соглашения с нефтяными компаниями, хотя и отмечает, что подобная мера остается на повестке. Демпферный механизм, который существует уже два года, работает нормально, отмечает замминистра.

«Иногда возникает ситуация из-за комбинации факторов, перекосов рыночных, тогда требуются дополнительные стимулы для рынка. Либо компании перенаправляют экспорт добровольно, либо [им дается] соответственно дополнительный стимул», — пояснил он.

Ранее министерство энергетики заявляло, что может наложить запрет на экспорт бензина, если рекордный уровень биржевых цен на это топливо останется на прежнем уровне. Кроме того, в ведомстве говорили о рассмотрении вопроса о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%.

Сейчас Россия расположилась на втором месте по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран. При этом по доступности топлива РФ для населения находится на 16-й позиции данного рейтинга.

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