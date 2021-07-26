В Госдуме оценили идею замены завтраков в школе на денежные сертификаты

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что введение альтернативы школьным завтракам в виде денежных сертификатов на продукты является неправильным подходом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что это принципиально неверный подход, потому что до ребенка он [сертификат] доходить не будет. Они [деньги] будут использованы недобросовестными родителями в других целях», — сказал экс-глава Роспотребнадзора.

По словам академика РАН, питание в школах регулируется с привлечением медиков. Дома такая процедура невозможна, добавил он.

«Что касается социального питания, когда мы даем его детям социально сниженным, то там вообще международный принцип — не отдавать деньгами, а давать продуктами, потому что в семьях с социально сниженной активностью эти деньги уйдут на другие родительские нужды, начиная от алкоголя и на все другое», — отметил депутат.

Кроме этого, Онищенко подчеркнул, что школа является единственным местом, с помощью которого можно как-то влиять на здоровье детей через питание.

«И то, что мы сегодня кормим порядка семи миллионов детей — это большое достижение. И надо двигаться в направлении расширения этого», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) предложил разрешить родителям учащихся 1-4 классов заменять бесплатные завтраки в школах на денежные сертификаты для приобретения продуктов.