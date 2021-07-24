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«Газпром»: никто не предлагал Украине покупать российский газ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о транзите российского газа через Украину адресовано не Киеву, а европейским партнерам, сообщили в компании в ответ на комментарий председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Заявление компании приводит ТАСС.

«Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ», — подчеркнули в «Газпроме».

В компании добавили, что слова Миллера в первую очередь были адресованы немецким партнерам.

22 июля был распространен комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера. В соответствии с заявлением, компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 по новым контрактам, при этом сохранение транзита газа напрямую зависит от «экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы».

В свою очередь глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко счел предложения «Газпрома» неприемлемыми.

Украина опасается остановки транзита российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2», который позволит доставлять газ напрямую в Германию.

Против этого проекта также активно выступают США, однако 21 июля было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Берлина о достижении соглашения по данному вопросу. В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

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