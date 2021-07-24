Вице-премьер Хуснуллин назвал количество обманутых дольщиков в РФ

В России в настоящий момент насчитывается до 100 тыс. обманутых дольщиков, ждущих решений жилищного вопроса. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире в Instagram-профиле.

«Сейчас, по моим расчетам, в стране нерешенных вопросов дольщиков порядка 80-100 тыс.», — объяснил Хуснуллин.

По словам российского вице-премьера, данная цифра является плавающей и может варьироваться на значении плюс-минус 10%.

«Я для себя внутренне и для Фонда дольщиков ставлю задачу в 2023 году все решения принять», — подчеркнул он.

В текущем году, как предполагается, примут большую часть решений по проблемным объектам.

«Нам пока на следующий год не хватает денег», — обратил внимание Хуснуллин.

Также он выразил надежду, что, когда будет выделено допфинансирование, решение проблем обманутых дольщиков значительно ускорится.

Ранее сообщалось, что ЕР и Фонд защиты прав дольщиков разработают механизм возмещения средств c недобросовестных застройщиков.