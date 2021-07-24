«Нафтогаз» назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о закупках газа

«Нафтогаз» считает неприемлемыми предложения «Газпрома» о сохранении транзита в обмен на невыгодные для Украины закупки газа. Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

Витренко выразил мнение, что российская сторона рассчитывает на то, чтобы Киев напрямую договорился с Москвой. Он считает, что в таком случае эти договоренности включали бы и импорт российского газа.

«И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — сказал Витренко, добавив, что Украина не примет такие «дискриминационные предложения».

По его словам, сейчас Украина тратит меньше на весь импортированный газ, чем получает за транзит.

«Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — отметил глава «Нафтогаза».

Он также призвал трезво оценивать надежность любых обещаний со стороны России.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.