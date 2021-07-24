Эксперт рассказал, как правильно выбрать кредитную карту

Менеджер по кредитным продуктам Сравни.ру Владимир Сляднев рассказал, как правильно выбрать кредитную карту, передает РИА «Новости».

По его словам, гражданам обязательно следует обращать внимание на срок льготного беспроцентного периода, стоимость услуг за различные операции по карте и самого кредита, размер предлагаемого банком лимита, а также доступные бонусы и кешбэки по «пластику».

Сляднев обратил внимание на то, что самые большие беспроцентные периоды по кредитным картам банков России составляют 1115 дней и 386 дней, при этом самый маленький — 50 дней.

Лимит по кредитной карте часто определяется самой кредитной организацией исходя из платежеспособности клиента. Специалист подчеркнул, что при слишком большом лимите, например, в 100% заработной платы заемщика или выше, существует опасность попасть в долговую яму. Эксперт рекомендует ограничивать лимит по кредитной карте 50% от ежемесячного дохода.

Также Сляднев посоветовал для контроля расходов установить приложение банка, в котором клиент взял кредит, и подключить push-уведомления, которые обычно бесплатные. Нелишним будет присутствие бонусных программ, тогда при покупках можно будет получать накопительные баллы.

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