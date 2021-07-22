В МИД рассказали, при каком условии возможен транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года станет возможен, если будет соответствующий спрос. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку — 2».

«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться», — сказал Грушко.

При этом он задал вопрос о том, как предпринимаемые США усилия по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сжиженный газ сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.

«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», — сказал замглавы российского МИД.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Также условием для работы газопровода названо продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года.