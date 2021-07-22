В Германии оценили договоренности Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2»

Власти земли Мекленбург-Передняя Померания рады, что российский газопровод «Северный поток — 2» может быть завершен в рамках согласованного правового процесса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное минэнерго.

«Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания очень радо, что этот строительный проект, одобренный в рамках правового процесса, теперь наконец может быть завершен. Поэтому мы очень приветствуем это соглашение», — сказали в ведомстве.

В Мекленбурге-Передней Померании добавили, что первая линия уже достроена, во второй остается укомплектовать небольшую часть кабелей. Тем не менее, перед вводом в эксплуатацию должны пройти испытания.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что тональность договоренности США и ФРГ о «Северном потоке — 2» была враждебной.

До этого Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.