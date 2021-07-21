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Госдеп считает, что Россия хочет использовать «Северный поток – 2» для влияния на Европу

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J. Scott Applewhite/AP

Российский газопровод «Северный поток – 2» является геополитическим проектом для расширения влияния на страны Европы, заявил пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Госдепартамента.

«Для нас это больше, чем трубопровод <...> Это геополитический проект, направленный на расширение влияния России на Украину и другие части Европы», — ответил Прайс на вопрос журналиста.

По его словам, меры в отношении российского газопровода, который уже на 90% построен, потенциально могли бы подорвать отношения США с Германией и другими союзниками, чего Вашингтон не хотел бы.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что Соединенные Штаты и Германия достигли соглашений по вопросам газопровода «Северный поток — 2», согласно которым ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей.

Кроме этого, США и ФРГ помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на это будут выделены конкретные суммы.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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