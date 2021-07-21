WSJ: между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2»

Между Германией и Соединенными Штатами вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в германском и американском правительствам.

По словам представителей Белого Дома, отказ от борьбы против «Северного потока — 2», которая началась в 2012 году с началом строительства газопровода, связан с желанием наладить отношения с европейскими странами, в первую очередь — с Германией.

В сделке по «Северному потоку — 2» прописано, что Германия и Соединенные Штаты совместными инвестициями в размере $50 млн помогут Украине создать и улучшить инфраструктуру «зеленых технологий». В том числе — в возобновляемые источники энергии и связанные с ними отрасли.

Кроме того, США и Германия попытаются добиться того, чтобы Россия продолжала транзит газа через Украину, который приносит стране $3 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал факторы, от которых будет зависеть судьба «Северного потока — 2».