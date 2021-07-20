В ЕС предложили запретить покупки стоимостью свыше 10 тыс. евро за наличные

Еврокомиссия предложила установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере €10 тысяч для борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз ЕК.

Отмывание денег и финансирование терроризма — серьезная угроза для экономики, финансовой системы Евросоюза и безопасности граждан, подчеркивает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность.

В связи с этим Еврокомиссия представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмываем денег и финансированием терроризма. Одно из предложений касается лимита на платежи наличными в размере €10 тысяч на территории всего Евросоюза.

Отмечается, что подобная практика существует уже примерно в двух третях европейских государств, но размеры валютных ограничений различаются. Новые правила предполагают установку единого лимита. При этом национальные лимиты ниже €10 тысяч могут быть сохранены.

Чтобы законопроект ЕК вступил в силу, необходимо пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.

Ранее сообщалось, что власти Германии случайно оказали финансовую помощь террористам.