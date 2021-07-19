news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывшая невестка Бондарчука ждет третьего ребенка 17:21
Путин оценил уровень безработицы в России 17:20
Путин оценил рост российской экономики 17:17
Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказала о претензии... 17:13
Главреда белорусского издания «Наша Нива» задержали 17:10
Отец сбившей троих детей в Москве девушки рассказал о причинах аварии 17:09
В минтуризма Турции рассказали, что знают о решении по закрытию границ 17:07
Россиянам рассказали, как COVID-19 влияет на иммунитет 17:02
Экс-тренер «Рубина» заявил, что команде нужна глубина состава для Лиги конференций 17:00
Появилось видео из секретной тюрьмы под Петербургом 16:52

Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало еще удобнее

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сбер улучшил раздел «Вклады и счета» на своем сайте — теперь клиенты точно не пропустят самые интересные предложения банка.

Три самых востребованных продукта наглядно и удобно представлены в каталоге, выбрать наиболее подходящий вариант очень просто. Сразу понятны основные параметры, условия и отличия продуктов друг от друга (ставка, сумма, срок, возможности снятия и пополнения). Если остались вопросы, то определиться с выбором вклада поможет видеоролик.

Появились отдельные разделы, где можно найти премиальные продукты и вклады для пенсионеров. Есть и полезный образовательный контент: статьи о том, как платить налоги, планировать семейный бюджет и копить на детей. Самые распространённые вопросы клиентов тоже собраны на этой странице — не нужно переходить в другой раздел.

«Современный мир переполнен информацией, поэтому, чтобы быстро принимать верные решения, её нужно очень чётко структурировать — отсечь всё второстепенное и выделить главное. Наш новый каталог вкладов отлично справляется с этой задачей. Мы помогаем людям сделать правильный выбор, а заодно повысить свою финансовую грамотность благодаря познавательным статьям и видеороликам», — рассказал Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Росавиация отказала авиакомпаниям в заявках на полеты на курорты Египта
«Мишустину удобнее»: округа будут курировать вице-премьеры
Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил федеральные округа за вице-премьерами
Темницу с крематорием нашли в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленобласти
В коттеджном поселке под Петербургом обнаружили заброшенную подземную тюрьму
Главреда белорусского издания «Наша Нива» задержали
Следующим генсеком НАТО может стать женщина
Отец сбившей троих детей в Москве девушки рассказал о причинах аварии
В Роспотребнадзоре рассказали детали о чипе-тесте на коронавирус
Новости и материалы
Бывшая невестка Бондарчука ждет третьего ребенка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин оценил рост российской экономики
Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказала о претензии к организаторам ОИ
В минтуризма Турции рассказали, что знают о решении по закрытию границ
Россиянам рассказали, как COVID-19 влияет на иммунитет
Экс-тренер «Рубина» заявил, что команде нужна глубина состава для Лиги конференций
Появилось видео из секретной тюрьмы под Петербургом
Disney+ обвинили в резком падении сборов «Черной вдовы»
Кадыров пошутил о наличии «секретных тюрем» в каждой молодой семье Чечни
Источник: техника закапывает тайную тюрьму в Ленинградской области
В ДУМ России пообещали, что на Курбан-Байрам жертвоприношений на улицах не будет
Сотрудницу «Ленты.ру» признали виновной в административном правонарушении и оштрафовали
Во Франции мужчина обезглавил подростка и попытался съесть голову
Экс-игрок сборной России объяснил, зачем нужен лимит на легионеров
Путин выразил соболезнования королю Бельгии из-за наводнения
Украинского генерала рассмешила реакция Зеленского на статью Путина
Лукашенко: наплыв мигрантов в Литву связан с преступными группировками
Все новости
«Ни от чего гарантии нет»: в Турции не исключают закрытия границ для туристов
Министр туризма Турции допустил закрытие страны из-за штамма «дельта»
Не украли, а подсмотрели. Какие функции iPhone уже были на Android
Экран iPhone 13 будет включен всегда — как у Android-смартфонов
Гадали 20 лет: ученые узнали о крохотных горах на нейтронных звездах
Ученые выяснили, что нейтронные звезды абсолютно круглые
«Чистой воды лоббизм»: что говорят о предложении Совфеда по ужесточению правил техосмотра
В Госдуме связали с лоббизмом инициативу сенаторов о техосмотре
Как в России испытывают гиперзвукового «убийцу авианосцев» — «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Коронавирус стал поражать легкие быстрее. В Минздраве советуют вакцинироваться до конца лета
Мурашко призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до начала сезона гриппа
Спирс уходит со сцены, Шнуров о МакSим, Россия и мемы в Каннах
Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю
Угроза подросткам: газировку и соки связали с раком
Ученые рассказали, чем опасны газировка и энергетики
Стимул прививаться: вакцинировавшихся пенсионеров могут поощрить выплатой в 10 тыс. рублей
В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию
В России создают новую вакцину и биочип для выявления COVID-19
Роспотребнадзор сообщил об инновационном биочипе для тестов на коронавирус
Не дождалась справедливости: скончалась мать Анны Политковской
Какой была мать Анны Политковской Раиса Мазепа
Свои против своих. Что известно о нападении на украинских пограничников
СБУ передала следователям сотрудников, причастных к инциденту на границе с РФ
«Не только лишь все»: лучшие цитаты Виталия Кличко
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях