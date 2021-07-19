Россияне рассказали, на чем экономят из-за подорожания продуктов

Из-за роста цен россияне стали больше экономить на одежде и еде, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Эксперты выяснили, что индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021 года вырос с 89 до 90 пунктов. Тем не менее, цифра меньше 100 показывает, что люди не готовы тратить деньги. Так, например, лишь 40% опрошенных были готовы покупать новую одежду в апреле-июне.

Кроме того, аналитики определили, что 71% россиян продолжают экономить: 68% — на развлечениях, 67% — на одежде, 54% — на отпуске.

Ранее сообщалось, что в московских новостройках средняя стоимость квадратного метра во втором квартале 2021 года выросла на 7% и составила 380 тыс. руб. Больше всего выросли в цене жилые комплексы массового сегмента и бизнес-класса — на 10%. Самые дорогие квартиры реализуются в ЦАО, самые доступные — в ЮВАО.