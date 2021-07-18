Новак назвал срок возвращения России на докризисный уровень добычи нефти

Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года. Его слова приводит ТАСС.

По словам вице-премьера, новое решение ОПЕК+ позволит стране дополнительно нарастить добычу нефти в 2021-2022 года дна 21 млн тонн.

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу [нефти] до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года», — подчеркнул Новак.

Россия увеличит добычу нефти начиная со второго полугодия 2021 года из-за повышения базового уровня добычи на 150 тысяч баррелей в сутки.

Новак подчеркнул, что благодаря корректировкам прогноза по росту мировой экономики до 5,5-6% стало возможно принять решение о росте добычи нефти.

При этом зампред правительства допустил, что на следующей встрече министров ОПЕК+, которая состоится 1 сентября, возможно принятие новых корректирующих мер на рынке полезных ископаемых.

Ранее государства, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти, согласовали продление договоренностей о регулировании добычи нефти до конца 2022 года.