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Россиянам рассказали, что может испортить кредитную историю

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский рассказал о факторах, которые могут испортить кредитную историю. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве – все вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной», — заявил эксперт.

Он назвал банкротство «крахом кредитной истории», после чего получить новый заем даже спустя несколько лет будет практически невозможно.

Крамарский добавил, что лучше не допускать долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам.

По его словам, банки также обращают внимание на частые запросы кредитной истории, поскольку это можно трактовать как отказ в выдаче займа: запросов было много, а открытых или закрытых кредитов нет.

Улучшить свою кредитную историю возможно в течение двух-трех лет. В это время необходимо осуществлять регулярные выплаты даже по небольшим ссудам, например, на бытовую технику. Также банки оценят аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом.

Займы в микрофинансовых организациях дадут обратный эффект, предупреждает эксперт. Наличие МФО в кредитной истории – знак для банков, что, возможно, предстоит иметь дело с высоким риском. Далеко не все игроки на рынке к этому готовы, так что получить новый кредит с такой кредитной историей будет труднее.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить некоторые виды кредитов.

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