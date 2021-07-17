Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений

Правительство России одобрило законопроект, направленный на то, чтобы защитить пенсионные накопления от действий недобросовестных страховщиков. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании», — говорится в сообщении.

На заседании правительства 15 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждане, пострадавшие от действий нечестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. Он отметил, что любой российский гражданин может перевести свои средства из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие накопления.

Правительство приняло решение внести соответствующий законопроект в Государственную думу.

Ранее сообщалось, что к 2024 году средняя страховая пенсия превысит 20 тыс. руб.