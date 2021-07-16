S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-». Об этом говорится в сообщении агентства.

«Мы подтверждаем наш рейтинг «BBB-/A-3» в иностранной валюте и «BBB/A-2» в национальной валюте... для России. Прогноз стабильный», — отмечается в заявлении.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что это решение подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики.

«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — отметил он.

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