Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье

Заместитель министра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в России уменьшился спрос на жилье. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, снижение спроса было зафиксировано 1 июля, несмотря на то, что льготные программы по ипотеке продолжают работать.

Замминистра также объяснил, что для стабилизации цен на жилье необходимо достичь баланса между спросом и предложением.

«Так как это рынок, влезать в рынок регулированием с федерального либо регионального уровня мы считаем ненужным, но мы должны оптимизировать затраты - за счет строительства опережающими темпами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры», — добавил Стасишин.

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», с начала 2021 года средняя цена новостроек в России выросла на 12,6% — с 70,7 тыс. рублей за кв. м до 79,6 тыс. рублей за кв. м. Самый большой рост цен произошел в июне — последнем месяце перед перезапуском льготной ипотеки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.