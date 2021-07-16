В Кремле заявили о работе механизма по сдерживаю цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти продолжают отслеживать динамику изменения цен на потребительском рынке.

По его словам, правительство отслеживает динамику изменения цен на продукты на розничном рынке в РФ и обращает внимание на конкретные случаи, когда рост цен совершенно не обоснован.

Представитель Кремля добавил, что о результатах работы постоянно докладывают президенту.

«Механизмы сдерживания [цен] сформулированы, и они действуют», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что стоимость бананов в России выросла в июне до максимума за последние пять лет.

Пик цен на бананы наблюдался в апреле 2021 года, тогда они стоили 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года, тогда цена за килограмм выросла до 96,2 рублей.