Минтруд разъяснил способ получения выплат на ребенка к началу учебного года

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста можно получить только в безналичной форме на карту любой платежной системы. Об этом сообщает на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

«Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «Мир», — говорится в сообщении ведомства.

В публикации также отмечается, что заявления на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а первые выплаты начнутся с 16 августа.

Президент Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми во время послания Федеральному собранию. 2 июля глава государства подписал указ о дополнительной единовременной выплате для семей с детьми. Родители детей в возрасте от 6 до 18 лет смогут получить по 10 тыс. рублей — на каждого ребенка. За деньгами можно будет обратиться в Пенсионный фонд начиная со 2 июля — главное успеть до 1 ноября 2021 года.