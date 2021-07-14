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Глава МИД ФРГ заявил о прогрессе в переговорах по «Северному потоку — 2» с США

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что на переговорах с США по трубопроводу «Северный поток — 2» удалось добиться прогресса, сообщает Zeit Online.

«За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились», — сказал министр.

Маас не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом.

При этом он выразил уверенность, что страны достигнут поставленной цели, но конкретных сроков министр не привел. По его словам, «было бы прекрасно, если бы это случилось в ходе визита канцлера в Вашингтон».

Ранее Хайко Маас заявил, что Германия намерена урегулировать разногласия с США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» до августа текущего года.

Также стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне 15 июля обсудят российский газопровод «Северный поток — 2».

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