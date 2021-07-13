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Минсельхоз прокомментировал рост цен на продукты в России

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Минсельхоз заявил, что рост цен на продукты в России в текущем году останется в рамках инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника министра сельского хозяйства Юрия Косована.

По его словам, сейчас в стране цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Принятые правительством меры поддержки и регулирования позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний, отметил советник министра.

«По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится», — сказал Косован.

Так, благодаря пошлинам уменьшилась стоимость пшеницы, а новые меры поддержки предприятий снизили цены на муку. Вместе эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб, отметил представитель Минсельзова. Он также добавил, что стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря 2020 года практически не меняется, цены на крупы — рис и гречневую крупу, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики.

Ранее сообщалось, что Россиян предупредили о возможном росте цен на повседневные продукты.

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