Правительство утвердило правила выплат на ребенка к началу учебного года

Кабинет министров утвердил правила единовременной выплаты на ребенка к началу учебного года, сообщили в пресс-службе правительства.

«По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. руб. на каждого такого ребенка», — следует из документа.

Единовременная выплата будет осуществляться родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября включительно.

Пенсионный фонд будет принимать заявления на получение пособия с 15 июля по 1 ноября. Финансовые средства начнут поступать семьям уже 16 августа.

Обратиться за подобной помощью также смогут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, обучающиеся в школах или интернатах. Оформить выплату можно будет либо самостоятельно, либо через законных представителей.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала Госуслуг о новых единовременных выплатах.