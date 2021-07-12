В Крыму предложили Белоруссии варианты открытия прямых авиарейсов

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что существует несколько вариантов для открытия прямых авиарейсов Белоруссии с полуостровом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если белорусская сторона опасается подставить под санкции свою авиакомпанию «Белавиа», то можно отдать рейс Минск — Симферополь другой компании из числа российских, которые и так летают в Крым, или возможно создать новую авиакомпанию специально для полетов из Крыма», — сказал он.

По словам Чегринеца, в данном случае речь идет о политическом решении — если Белоруссия даст разрешение на полеты, то возможность найдется. Он отметил, что сейчас «мяч на белорусской стороне».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в случае открытия прямых авиарейсов в Крым Минску необходимо учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые могут быть введены в отношении белорусской стороны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.