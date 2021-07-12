Германия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2»

Германия выдала все разрешения, которые необходимы для строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, передает ТАСС.

«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство (регулятор )», — сказала она.

Кроме того, в немецком правительстве подчеркнули, что позиция ФРГ по проекту неизменна, о чем известно украинской стороне.

Ранее исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что «Северный поток — 2» построен на 98%.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.