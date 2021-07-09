ЦБ: в I квартале россияне потеряли 2,9 млрд рублей от действий кибермошенников

В I квартале 2021 года потери россиян от действий кибермошенников составили почти 2,9 млрд рублей, что примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Банка России.

Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тыс. При этом доля социальной инженерии по всем операциям снизилась с 64% до 56,2%, уточняют в Центробанке.

В 2020 году потери россиян от действий кибермошенников достигли почти 10 млрд руб.

Ранее стало известно, что полицейские совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом.

Эксперт рассказал об уловках кибермошенников в летний период.