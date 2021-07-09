Северная Корея отказалась от вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад южнокорейского государственного аналитического центра Института стратегии национальной безопасности (INSS).

Эксперты предполагают, что вместо нее власти республики могут выбрать российский препарат.

В институте считают, что КНДР пытается получить вакцины от коронавируса, но пока не преуспела в этом, поскольку действует достаточно «пассивно». С марта КНДР разрешила вакцинацию своих граждан, находящихся за границей, но внутри страны она пока не проводится, пояснили эксперты.

«Судя по всему, Северная Корея позитивно рассматривает российскую вакцину, но требует предоставить ее бесплатно», — считают специалисты.

Также стало известно, что КНДР находится в списке стран с низким достатком, которым США собираются поставить 500 млн доз вакцины Pfizer, но конкретных планов поставок пока нет.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «серьезном инциденте» в области здравоохранения республики.