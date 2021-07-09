В ГД предложили размещать перечень лекарств от COVID-19 на аптечных кассах

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предложил размещать в зонах аптечных касс рекомендованный министерством перечень лекарств от коронавируса, передает RT.

Парламентарий указал в своем обращении, что на фоне обострения ситуации с COVID-19 все большему количеству граждан нужны лекарственные средства для лечения этого заболевания.

По его словам, далеко не всегда работники аптек готовы добросовестно выполнять свои обязанности. Зачастую они предлагают покупателям купить лекарственные средства и иные препараты, которые не имеют ничего общего с рекомендованным Минздравом перечнем лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19», — сказано в тексте обращения.

Законодатель считает, что данное решение позволит клиентам аптек оперативно получать необходимую информацию, а также проверять, есть ли предлагаемые для приобретения в аптеке препараты в списке эффективных в борьбе с COVID-19.