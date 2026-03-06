Решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы». Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал декабрьское высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение о прекращении поставок российского газа ЕС началом «эры полной энергетической независимости Европы от России». По словам Дмитриева, решения фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас положили начало эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

«Это начало новой эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы, Кайи и других русофобов. Отказываясь от российской энергетики, ЕС так много раз выстрелил себе в ноги, что от этих ног уже ничего не осталось», — отметил он.

26 января 2026 года в Евросоюзе официально утвердили полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

2 марта Дмитриев написал, что отказ ЕС от поставок дешевых российских энергоресурсов обернулся него. По его словам, «Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить». Затем Дмитриев спрогнозировал, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке стоимость нефти может превысить $100 за баррель.

3 марта министр энергетики Норвегии Терье Осланд сказал, что ЕС может вернуться к дискуссиям о закупках российской нефти и газа после атаки США и Израиля на Иран. При этом 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может остановить поставки газа на рынки ЕС.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.