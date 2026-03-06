Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
 (обновлено  )
Политика

Дмитриев рассказал о начале эры «энергетического коллапса» Евросоюза

Кирилл Дмитриев: отказом от российских энергоресурсов ЕС выстрелил себе в ногу
Roman Naumov/Global Look Press

Решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы». Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал декабрьское высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение о прекращении поставок российского газа ЕС началом «эры полной энергетической независимости Европы от России». По словам Дмитриева, решения фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас положили начало эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

«Это начало новой эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы, Кайи и других русофобов. Отказываясь от российской энергетики, ЕС так много раз выстрелил себе в ноги, что от этих ног уже ничего не осталось», — отметил он.

26 января 2026 года в Евросоюзе официально утвердили полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

2 марта Дмитриев написал, что отказ ЕС от поставок дешевых российских энергоресурсов обернулся него. По его словам, «Европе вновь понадобится Россия, чтобы выжить». Затем Дмитриев спрогнозировал, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке стоимость нефти может превысить $100 за баррель.

3 марта министр энергетики Норвегии Терье Осланд сказал, что ЕС может вернуться к дискуссиям о закупках российской нефти и газа после атаки США и Израиля на Иран. При этом 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва может остановить поставки газа на рынки ЕС.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!