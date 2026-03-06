Размер шрифта
Иран начал новую серию ударов по Израилю

КСИР: Иран проводит 21-ю волну ударов по Израилю
West Asia News Agency/Reuters

Иран начал комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА по целям в Израиле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ISNA, которое приводит заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Началась 21-я волна операции «Правдивое обещание-4»», — говорится в заявлении.

В КСИР уточнили, что для ударов используются беспилотники и ракеты семейства «Хейбар».

До этого центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» анонсировал, что в ближайшие дни темпы и масштабы ударов Ирана на нескольких направлениях (воздушном, морском и сухопутном) против целей, связанных с США и Израилем, возрастут.

Союзников США Иран на Ближнем Востоке заранее уведомил, что в случае атаки США американские базы на их территории станут целями иранских ударов.

Ранее глава Пентагона рассказал об отказе США от глупых политкорректных войн.

 
