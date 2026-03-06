Россиянки все чаще работают курьерами и чинят компьютеры

За год женщины‑самозанятые в России расширили свое присутствие сразу в нескольких традиционно «мужских» и технических профессиях — от компьютерной помощи и логистики до фото‑ и видеоуслуг. Об этом говорится в исследовании сервиса автоматизации работы с внештатниками Qugo, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Особенно много женщин пришло в компьютерную помощь: по объему выплат их доля выросла с 50,3% до 70%, а по числу исполнителей — с 62,5% до 68%. По количеству уникальных исполнителей увеличение было с 62,5% до 68%. То есть среди специалистов, которые чинят технику и настраивают софт, уже более двух третей составляют женщины. Теперь им достается также около двух третей всех денег в этой категории, и все чаще это новые исполнительницы, а не только перераспределение заказов между теми же людьми», — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, в сфере грузоперевозок женщины продолжают забирать долю у мужчин: по сумме выплат произошел прирост с 15,7 до 22,8%, а по количеству уникальных исполнителей — с 10 до 15,6%. В курьерских услугах продолжается схожий тренд: сумма выплат женщинам выросла с 7,7 до 11,8%, а по числу уникальных исполнителей — с 9,7 до 13,8%. В фото- и видеоуслугах доля женщин по сумме выплат выросла с 58 до 66,3%, а количество уникальных исполнительниц — с 54,8 до 73,8%, то есть значительно, на 19% п.п. В веб‑разработке сумма выплат увеличилась не так существенно — с 32,5 до 33,7%, но несколько больший рост есть в количестве исполнительниц — с 44,0 до 47,8%. Это показывает, что женщины все активнее осваивают не только креативные, но и технические направления самозанятости, поясняется в исследовании.

«Кадровый дефицит и гибкие форматы занятости постепенно ломают гендерные стереотипы. Бизнесу важны скорость, качество и аккуратность, а не то, кто именно привез заказ или настроил технику. Для компаний приход женщин в традиционно мужские сферы — это возможность закрывать сложные задачи эффективнее и быстрее», — отметила генеральный директор Qugo Елена Усачева.

В ходе исследования был проведен анализ данных сервиса с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года в сравнении с периодом с 1 февраля 2024 года по 1 февраля 2025 года. В анализ вошли 167 345 пользователей за последний год и 137 147 — за предыдущий период.

Ранее сообщалось, что в России уменьшат количество запрещенных для женщин профессий.