Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Бизнес

Россиянки все чаще работают курьерами и чинят компьютеры

Qugo: женщины стали активнее работать компьютерными техниками и курьерами
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

За год женщины‑самозанятые в России расширили свое присутствие сразу в нескольких традиционно «мужских» и технических профессиях — от компьютерной помощи и логистики до фото‑ и видеоуслуг. Об этом говорится в исследовании сервиса автоматизации работы с внештатниками Qugo, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Особенно много женщин пришло в компьютерную помощь: по объему выплат их доля выросла с 50,3% до 70%, а по числу исполнителей — с 62,5% до 68%. По количеству уникальных исполнителей увеличение было с 62,5% до 68%. То есть среди специалистов, которые чинят технику и настраивают софт, уже более двух третей составляют женщины. Теперь им достается также около двух третей всех денег в этой категории, и все чаще это новые исполнительницы, а не только перераспределение заказов между теми же людьми», — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, в сфере грузоперевозок женщины продолжают забирать долю у мужчин: по сумме выплат произошел прирост с 15,7 до 22,8%, а по количеству уникальных исполнителей — с 10 до 15,6%. В курьерских услугах продолжается схожий тренд: сумма выплат женщинам выросла с 7,7 до 11,8%, а по числу уникальных исполнителей — с 9,7 до 13,8%. В фото- и видеоуслугах доля женщин по сумме выплат выросла с 58 до 66,3%, а количество уникальных исполнительниц — с 54,8 до 73,8%, то есть значительно, на 19% п.п. В веб‑разработке сумма выплат увеличилась не так существенно — с 32,5 до 33,7%, но несколько больший рост есть в количестве исполнительниц — с 44,0 до 47,8%. Это показывает, что женщины все активнее осваивают не только креативные, но и технические направления самозанятости, поясняется в исследовании.

«Кадровый дефицит и гибкие форматы занятости постепенно ломают гендерные стереотипы. Бизнесу важны скорость, качество и аккуратность, а не то, кто именно привез заказ или настроил технику. Для компаний приход женщин в традиционно мужские сферы — это возможность закрывать сложные задачи эффективнее и быстрее», — отметила генеральный директор Qugo Елена Усачева.

В ходе исследования был проведен анализ данных сервиса с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года в сравнении с периодом с 1 февраля 2024 года по 1 февраля 2025 года. В анализ вошли 167 345 пользователей за последний год и 137 147 — за предыдущий период.

Ранее сообщалось, что в России уменьшат количество запрещенных для женщин профессий.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!