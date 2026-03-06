Размер шрифта
В ЕС заговорили о планах ограничить права новых членов союза

Politico: в ЕС не хотят, чтобы новые члены союза превратились в новую Венгрию
Jana Rodenbusch/Reuters

В Евросоюзе могут разработать более строгие условия присоединения к альянсу новых членов, чтобы избежать появления «новых Венгрий», которые будут накладывать вето на важные решения ЕС. Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание отмечает, что сейчас у Европейской комиссии при приеме новых стран в члены союза стоит задача «убедиться, что ни один из кандидатов не превратится в следующую Венгрию».

«В настоящее время приоритетом для Еврокомиссии является то, чтобы Черногория и другие новые члены ЕС не превратились в Венгрию 2.0», — отметило СМИ.

Например, в договор о вступлении в союз Черногории предлагается включить так называемые «долгосрочные гарантии», чтобы блок «смог отреагировать», если страна «отступит от принципов демократии и верховенства права», пишет Politico со ссылкой на представителя комиссии. Один из дипломатов рассказал, что по данным «гарантиям» пока что «обсуждаются лишь некоторые идеи, но никто не выдвинул реального предложения». Среди таких идей — приостановка права вето на случай нарушения новыми членами ЕС «основополагающих ценностей, особенно верховенство права». Также чиновники обсуждают, как долго могут действовать такие гарантии.

Издание со ссылкой на трех дипломатов пишет, что 4 марта на ужине в Брюсселе, на котором обсуждалось расширение ЕС, предложение Еврокомиссии ускорить процесс членства стран-кандидатов путем предоставления им членства в ЕС «с ограниченными привилегиями и правом голоса» было «решительно отклонено».

В конце января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Венгрия заблокировала решения ЕС о выделении Украине кредита на €90 млрд, а также не согласовала введение 20-го пакета антироссийских санкций. В марте Bloomberg написал, что Евросоюз рассматривает возможность выделить Украине деньги для восстановления трубопровода «Дружба». Также 5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через полтора месяца.

Ранее в ЕС признали неспособность обойти вето Венгрии на кредит для Украины.

 
