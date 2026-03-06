Россиян предупредили о «цветочных мошенниках» перед 8 Марта

Мошенники начали обманывать россиян через Telegram в преддверии Международного женского дня. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники создают тематические чаты и каналы в Telegram, где предлагают купить цветы по выгодным ценам к празднику. После получения предоплаты они блокируют покупателя.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что выявили новую схему, нацеленную на людей, которые собираются поздравлять коллег, родных и близких с 8 Марта. По их данным, мошенники размещают в Telegram предложения о продаже цветов оптом к празднику.

В сообщении отмечается, что продавцы убеждают покупателей подождать поставку и требуют полную предоплату. После перевода денег злоумышленники блокируют жертву, при этом чат или канал продолжает существовать и используется для обмана новых покупателей.

По информации ведомства, уже выявлено несколько таких чатов. Отмечается, что схема работает по принципу классического мошенничества с предоплатой, которое особенно активно перед праздниками.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что перед любыми праздниками обычно фиксируется рост активности мошенников, которые используют желание людей сэкономить. Он добавил, что в этом году распространяются предложения о покупке цветов оптом через Telegram.

Эксперт подчеркнул, что единственный способ избежать потери денег в такой ситуации — не переводить предоплату незнакомым продавцам в мессенджерах, даже если цены кажутся особенно выгодными.

Ранее мошенники использовали фишинговые сайты и переводы на личные карты для обмана покупателей перед 8 Марта.