Следком установил причастность ВСУ к подрыву моста под Брянском в 2025 году

Сотрудники Следственного комитета России установили причастность семи служащих Вооруженных сил Украины к подрыву моста в Брянской области в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Под руководством командующего Сил специальных операций ВСУ Александра Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины разработан план вторжения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области в целях совершения террористического акта <...>. Они смонтировали на опорах конструкции автомобильного моста компоненты взрывного устройства и произвели подрыв», — сказали там.

Военные ВСУ привлечены в качестве обвиняемых, организован их международный розыск, добавили в следственном ведомстве.

31 мая в Брянской области в результате подрыва моста произошло крушение пассажирского поезда Климово — Москва. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще более сотни пострадали. На следующий день из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области: с рельсов сошел грузовой локомотив, пострадали три сотрудника РЖД. Переправу взорвали с помощью пяти самодельных взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области.