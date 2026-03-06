Размер шрифта
В российском городе пенсионерка провалилась в присыпанный мусором канализационный люк

В Нальчике пенсионерка провалилась в присыпанный мусором канализационный люк
Telegram-канал kbr.sledcom

В Нальчике 70-летняя женщина провалилась в открытый люк, который был присыпан сверху мусором. Об этом сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Инцидент произошел 5 марта на улице Пушкина. Пожилая женщина провалилась в открытый канализационный люк — пенсионерка не заметила опасности из-за того, что он был присыпан мусором. Сейчас пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь, подробной информации о ее состоянии не поступало.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, действиям ответственных лиц дадут правовую оценку. Также региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, стражи порядка уделят особое внимание вопросу соблюдения законов, направленных на обеспечение безопасности граждан и правил благоустройства.

Ранее в центре Калининграда 10-летний мальчик провалился в яму с водой.

 
