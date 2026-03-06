Стало известно, сколько денег мужчины потратят на подарки к 8 Марта

Более трети опрошенных мужчин потратят более 15 тыс. руб. на подарок к 8 Марта

Более трети (38,8%) опрошенных мужчин готовы отдать от 15 тыс. рублей на подарок к 8 Марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финтех-компанией «Робот Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 30,1% закладывают сумму в 10 тыс. рублей, а каждый пятый (19,4%) ограничится бюджетом в 5 тыс. рублей. Не более 2 тыс. рублей готовы отдать 6% опрошенных и почти такая же доля мужчин (5,7%) не будут делать подарки на 8 Марта.

Самый дорогой подарок российские мужчины готовят жене или девушке — так утверждает половина опрошенных (52,5%). Еще 24,2% преподнесут самый ценный подарок матери, а 5% — дочери. В то же время каждый 11,1% планируют купить всем подарки примерно одинаковой стоимости. Оставшиеся 7,2% вручат наиболее дорогостоящий подарок другим родственницам: сестре, бабушке, тете или внучке.

Подавляющее большинство мужчин (82,3%) займутся покупкой подарков к 8 Марта непосредственно перед праздником. Заранее приобрели презенты только 17,7% опрошенных.

«Мужчины серьезно подходят к покупке подарков и поздравлению дам — это видно по суммам, закладываемым на презенты. При этом многие оставляют приготовления на канун праздника или непосредственно 8 Марта, поскольку одним из самых распространенных подарков остаются цветы. По нашим данным, их ожидают получить 37% женщин» — отметили аналитики компании.

Исследование проводилось путем опроса мужчин-пользователей сервиса «Робот Займер» 3 и 4 марта 2026 года. Респондентами стали более 1,5 тыс. человек.

