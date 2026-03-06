США подбили дрононосец Ирана

ВМС США нанесли удар по иранскому кораблю — носителю ударных беспилотников. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети X.

После попадания боеприпаса на судне начался сильный пожар. CENTCOM опубликовал видео момента удара по корпусу корабля.

По данным Die Welt, речь идет о корабле Shahid Bahman Bagheri — это самый крупный военный корабль, уничтоженный со времен Второй мировой войны. Судно водоизмещением около 42 тысяч тонн являлось первым в мире кораблем, предназначенным исключительно для перевозки ударных беспилотников, а также могло нести ракеты, вертолеты и даже небольшие корабли. По данным Центрального командования ВС США, потопление произошло в Персидском заливе.

4 марта американская подводная лодка потопила иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

Как сообщил американский президент Дональд Трамп, США к данному моменту потопили 24 иранских корабля.

Ранее была названа стоимость американской торпеды, потопившей фрегат Ирана.