Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Спорт

Товарищеский матч женской сборной России по футболу в ОАЭ отменили

Матч женской сборной России против команды Гонконга в ОАЭ отменили
Официальный сайт РФС

Товарищеский матч женской футбольной сборной России в ОАЭ отменили из-за военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Женская сборная России завершила выступление на международном турнире в ОАЭ. Команда Юрия Красножана провела два из трех международных матчей в рамках турнира», — сказано в сообщении.

В рамках тренировочного сбора в ОАЭ россиянки провели две встречи. В первой игре они обыграли команду Танзании со счетом 4:1, во второй — уступили команде Ганы со счетом 0:4. 6 марта был назначен матч с командой Гонконга.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам в ряде стран региона, включая ОАЭ. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Ранее Дональд Трамп на встрече с Лионелем Месси рассказал об успехах США в конфликте с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!