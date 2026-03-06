Товарищеский матч женской сборной России по футболу в ОАЭ отменили

Товарищеский матч женской футбольной сборной России в ОАЭ отменили из-за военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Женская сборная России завершила выступление на международном турнире в ОАЭ. Команда Юрия Красножана провела два из трех международных матчей в рамках турнира», — сказано в сообщении.

В рамках тренировочного сбора в ОАЭ россиянки провели две встречи. В первой игре они обыграли команду Танзании со счетом 4:1, во второй — уступили команде Ганы со счетом 0:4. 6 марта был назначен матч с командой Гонконга.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам в ряде стран региона, включая ОАЭ. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Ранее Дональд Трамп на встрече с Лионелем Месси рассказал об успехах США в конфликте с Ираном.