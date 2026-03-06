В ЕС признали неспособность обойти вето Венгрии на кредит для Украины

Politico: ЕС не может найти решения по обходу вето Венгрии на кредит Украине

Еврокомиссия пока не нашла способа выделить кредит Украине на €90 млрд. Об этом пишет издание Politico.

«Представители Еврокомиссии обсуждают, есть ли способ предоставить Украине эти средства, несмотря на несогласие Венгрии. Но пока четкого ответа нет», — пишет издание со ссылкой на источники.

Дипломат ЕС отметил, что быстрого юридического или процедурного решения, которое позволило бы «задвинуть» Венгрию на второй план, «не существует». Другой европейский дипломат отметил, что Будапешт настаивает на том, чтобы Украина пошла на уступки по поводу поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

При этом один из спикеров сообщил, что у еврочиновников есть мысли о применении статьи 7 Договора ЕС, которая позволяет приостановить права государства-члена, если оно серьезно и систематически нарушает основополагающие принципы союза. Однако пока «не заметно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо или премьер-министр Чехии Андрей Бабиш могут на это согласится», сказал дипломат.

Другим вариантом является процесс, известный как «расширенное сотрудничество». Он предполагает голосование «квалифицированным большинством», пишет Politico. Однако это «юридически сложно», так как «некоторые решения, связанные с разблокировкой кредита, требуют единогласия», отметило СМИ. Поэтому, если юридические решения невозможны, «комиссии остается лишь попытаться переубедить» премьер-министра страны Виктора Орбана.

Politico пишет, что руководство ЕС надеется на решение вопроса ко встрече европейских лидеров, которая состоится 19 марта. Так, в предварительном проекте резолюции саммита, который получило Politico, говорится о том, что лидеры «приветствуют» соглашение о кредите Киеву и ждут первой выплаты Украине «к началу апреля».

27 января Украина заблокировала поставки Венгрии нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Будапешт приостановил поставки дизельного топлива на Украину, заблокировал решение ЕС о выделении Украине кредита на €90 млрд, а также введение 20-го пакета антироссийских санкций. Также в конце февраля Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выделение кредита Украине, пока Киев препятствует транзиту российской нефти.

Ранее Зеленский пригрозил Орбану дать его адрес ВСУ.