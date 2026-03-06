Размер шрифта
Общество

Юрист объяснил, как оплатят работу в праздничные дни марта

Юрист Кузнецов: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Работа в праздничные дни с 7 по 9 марта должна оплачиваться в двойном размере. Об этом РИА Новости сообщил юрист по трудовому праву сервиса HeadHunter Александр Кузнецов.

По его словам, по общему правилу труд в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере.

Кузнецов уточнил, что сотрудник может выбрать другой вариант компенсации. По его желанию работа в праздничный день может быть оплачена в обычном, одинарном размере. В этом случае работодатель обязан предоставить работнику дополнительный неоплачиваемый выходной.

Юрист отметил, что решение о выборе такого варианта принимает сам сотрудник. Работодатель не имеет права навязывать ему дополнительный выходной вместо повышенной оплаты.

Ближайшие праздничные дни ожидают россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня.

В 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье. В таких случаях выходной переносится. В этом году россияне получают дополнительный день отдыха в марте.

Ранее россиянки назвали самый желанный подарок на 8 Марта.

 
